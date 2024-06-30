Afyonkarahisar'da çıkan orman yangın söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da çıkan orman yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Hıdırlık Tepesi'nden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen otluk yangını geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler sevk edildi. Yangında bazı ağaçlar zarar görürken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun uğraş verdi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü.
Yangının çıkışı nedeniyle ilgili polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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