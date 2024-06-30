Ağaca çarpan traktörde 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Ağaca çarpan traktörde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan traktörün ağaca çarpması neticesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başmakçı ilçesi Aşağıbeltarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç., yönetimindeki 29 AK 394 plakalı traktörü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Traktör ardından ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte H.Ç., isimli şahıs yaralandı.

Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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