Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu! Şüpheliler yakalandı

Afyonkarahisar'da polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Geçmişte terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli İscehisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.