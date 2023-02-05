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Afyonkarahisar'da eğitime bir gün ara verildi

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklama ile eğitime bir gün ara verildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 20:35
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Afyonkarahisar'da eğitime bir gün ara verildi

Afyonkarahisar'da eğitime bir gün ara verildi
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(DHA) - Afyonkarahisar Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden açıklanan son verilere göre akşam saatlerinden itibaren ve takip eden günlerde aralıklı olarak başlayan kar yağışının etkisini artıracağı, buzlanma ve don tehlikesinin olacağı kaydedildi.

Valiliğin koordinasyonunda yapılan toplantı sonrasında eğitime ilk ve orta dereceli tüm okullarda 6 Şubat 2023 tarihinde geçerli olmak üzere ara verildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Afyonkarahisar sınırları içerisinde ilk ve orta dereceli tüm okullar, kreşler, gündüz bakımevleri ve etüt merkezleri 06.02.2023 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışan engelli, hamile ve diğer özel sağlık durumu bulunan kamu personeli de 06.02.2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmalarını konusunda uyarıyoruz." 

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