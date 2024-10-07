Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölen 3 kişi, Eskişehir’de toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölen 3 kişi, Eskişehir’de toprağa verildi

Afyonkarahisar'da TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fethi Belyurt (84), gelini Gülüzar (48) ve torunu Nurcan Belyurt (30), Eskişehir'de toprağa verildi.

Kaza, dün Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Salihler köyü yakınlarında meydana geldi. H.A. (36) yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen Nurcan Belyurt yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Nurcan Belyurt ile yanındaki annesi Gülüzar Belyurt ve dedesi Fethi Belyurt yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Gülüzar Belyurt'un kardeşi Lokman Belyurt ise hastanede tedavi görüyor.

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİ

Kaza ölen 3 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarınca alınarak memleketi Eskişehir'e getirildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Zümrüt Camii'nde Nurcan Belyurt ile annesi ve dedesi için cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Gülüzar Belyurt'un Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan eşi Adem Belyurt, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile yakınları katıldı. Cenazeler, kılınan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Lokman Belyurt'un tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölen 3 kişi, Eskişehir’de toprağa verildi

Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölen 3 kişi, Eskişehir’de toprağa verildi

Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölen 3 kişi, Eskişehir’de toprağa verildi

Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölen 3 kişi, Eskişehir’de toprağa verildi

Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölen 3 kişi, Eskişehir’de toprağa verildi

Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölen 3 kişi, Eskişehir’de toprağa verildi

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