Afyonkarahisar'da fiyat artışlarına sıkı denetim

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da fiyat artışlarına sıkı denetim

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince haksız fiyat etiketi denetimlerini başlattı.

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri çerçevesinde başta marketler olmak üzere ve temel gıda maddeleri satışı yapılan tüm işletmelerde denetimler gerçekleştiren ekipler, asgari ücret zammı sonrası denetimlerin sıklaştırıldığı kaydedildi.

aw357688-01.jpg

Açıklamada, "Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak denetimlerle fahiş zam ve fiyat etiketi kontrolleri yaparak aykırılık tespit edilen durumlara karşı gerekli idari yaptırımları uyguluyor.

aw357688-02.jpg​​​​​​​

Denetimlerin devam edeceğini duyuran Ticaret İl Müdürlüğü, fahiş zam yapan işletmelere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

aw357688-03.jpg

Son Haberler
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Estetik operasyonda şüpheli ölüm
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Estetik operasyonda şüpheli ölüm
3 siyasi parti birleşiyor! Meclis'te grup kurma zirvesi
3 siyasi parti birleşiyor! Meclis'te grup kurma zirvesi
Yolda yürürken silahla vuruldu
Yolda yürürken silahla vuruldu
Manisa’da şüpheliden el yapımı tabanca çıktı
Manisa’da şüpheliden el yapımı tabanca çıktı
Hakimbey Apartmanı'nın ikinci bilirkişi raporu hazırlandı
Hakimbey Apartmanı'nın ikinci bilirkişi raporu hazırlandı