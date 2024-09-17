Afyonkarahisar’da kaçak şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da kaçak şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına ekipler hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına ekipler hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde hakkında zimmet suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası olan A.G. isimli şahıs Dinar ilçesi Yıprak köyünde yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar’da kaçak şahıs yakalandı

Son Haberler
Rusya Ukrayna savaşında can kaybı 1milyona doğru. Ukrayna'nın nüfusu 40 milyondan 25 milyona düştü
Rusya Ukrayna savaşında can kaybı 1milyona doğru. Ukrayna'nın nüfusu 40 milyondan 25 milyona düştü
Preply araştırdı: Türkiye’de Z kuşağı hayattan ne bekliyor
Preply araştırdı: Türkiye’de Z kuşağı hayattan ne bekliyor
İkinci el araç satışında yeni dönem ‘Detayları belli oldu’
İkinci el araç satışında yeni dönem ‘Detayları belli oldu’
Balıkesir’de ağustosta 3 bin 69 konut satıldı
Balıkesir’de ağustosta 3 bin 69 konut satıldı
47 kilometrelik 'Atatürk Koşusu'
47 kilometrelik 'Atatürk Koşusu'