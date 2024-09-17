Afyonkarahisar’da kaçak şahıs yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına ekipler hakkında 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde hakkında zimmet suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası olan A.G. isimli şahıs Dinar ilçesi Yıprak köyünde yakalandı.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.