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Afyonkarahisar’da toprak yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:02
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Afyonkarahisar’da kamyon devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da toprak yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde toprak yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürsu Köyü-Hüdai Kaplıcası kavşağında meydana geldi. Uşak’tan Burdur’a toprak taşıyan Ali B., yönetimindeki 15 PY 989 plakalı kamyon kavşakta döndüğü sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon kasasındaki toprak yol kenarına dökülürken, araç şoförü Ali B., ise yaralandı. Yaralı şoför Ali B. çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Sandıklı itfaiye ekipleri devrilen kamyondan yola sızan yağı itfaiye aracı ile yıkadı. Çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılan kamyon otoparka götürüldü.

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