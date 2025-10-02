Afyonkarahisar’da korkunç kaza: İki TIR kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında, 2 TIR'ın çarpıştığı kazada, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar yolunun Çay'a bağlı Çayırpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 55 RG 011 plakalı boş TIR ile 63 PY 400 plakalı saman balyası yüklü TIR çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardaki 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çay, Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edilip tedaviye alındı. Kısa süre ulaşıma kapanan Konya-Afyonkarahisar yolu, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı. Araçlarda büyük çapta hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.