Afyonkarahisar’da korkunç kaza: İki TIR kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: DHA
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: İki TIR kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Konya'dan Afyonkarahisar yönüne ilerleyen, sürücü kimlikleri belirlenemeyen boş TIR ile saman balyası yüklü TIR kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 4 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında, 2 TIR'ın çarpıştığı kazada, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Konya-Afyonkarahisar yolunun Çay'a bağlı Çayırpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 55 RG 011 plakalı boş TIR ile 63 PY 400 plakalı saman balyası yüklü TIR çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardaki 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çay, Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edilip tedaviye alındı. Kısa süre ulaşıma kapanan Konya-Afyonkarahisar yolu, ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı. Araçlarda büyük çapta hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

2-tir-carpisti-3u-agir-4-yarali-943281-280161.jpg

2-tir-carpisti-3u-agir-4-yarali-943282-280161.jpg

2-tir-carpisti-3u-agir-4-yarali-943283-280161.jpg

2-tir-carpisti-3u-agir-4-yarali-943284-280161.jpg

Son Haberler
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!