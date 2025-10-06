Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı eski muhtardan acı haber

Düzenleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı eski muhtardan acı haber

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında eski muhtar otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, M.E. idaresindeki 34 EDE 033 plakalı araç, İkiler istikametinden Akcan Parkı yönüne seyir halindeyken yol kenarında yürüyen Mevlüt İnceer'e çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnceer'in yaşamını kaybettiğini belirledi.

İnceer'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren İnceer'in önceki dönemlerde ilçede muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Son Haberler
Diyanet'te kadro savaşı: Biri görevden aldı biri terfi ettirdi
Diyanet'te kadro savaşı: Biri görevden aldı biri terfi ettirdi
Sessiz katillerin panzehiri! Damarları temizleyen üç süper güç
Sessiz katillerin panzehiri! Damarları temizleyen üç süper güç
Gazze için barış görüşmeleri bugün başlıyor: İsrail ve Hamas masaya oturacak
Gazze için barış görüşmeleri bugün başlıyor: İsrail ve Hamas masaya oturacak
Artvin'de bir köy referanduma gitti! Halk o ilçeye dahil olmayı reddetti
Artvin'de bir köy referanduma gitti! Halk o ilçeye dahil olmayı reddetti
Mezun olduğu okulda emekli oldu! 40 yıllık öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Mezun olduğu okulda emekli oldu! 40 yıllık öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı