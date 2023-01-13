Tekstil fabrikası TIR'ı devrildi: 1 yaralı

İHA

Kaza, Çay-Bolvadin karayolu üzeri Akcan Parkı Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan TIR sürücüsü H.B.’yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada tırın dorsesinde bulunan çuvallar içindeki tekstil malzemeleri ise çevreye dağıldı.

Kaza için inceleme başlatıldı.