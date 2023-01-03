Bir ilde daha ulaşıma zam

İHA’nın haberine göre, Afyonkarahisar’da toplu ulaşıma bugün itibari ile zam geldi.

Kentte dolmuş ücretlerine zam geldi. Bütün hatlardaki dolmuşlarda fiyat 6 TL 50 kuruşa yükselirken, halk otobüslerinde ise öğrenci - sivil fark etmeksizin taşıma ücretleri 5 TL 50 kuruşa yükseldi.

Kentte geçtiğimiz yıl toplu taşımaya iki defa zam gelirken, yeni yılın ilk günlerinde taşıma ücretlerine yine zam gelmesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.