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Park halinde duran otomobilden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da park halinde duran bir otomobile şüphe üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:58
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Afyonkarahisar’da yol kenarında duran şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı

Park halinde duran otomobilden uyuşturucu çıktı
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Afyonkarahisar’da yol kenarında park halinde duran bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada esrar ve metanfetamin ele geçirdi.

Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede park halinde duran bir otomobilin durumundan şüphelenen jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Aramada 6,5 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 parça uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan C.K., isimli şahıs gözaltına alındı.


(Kaynak: İHA)

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