Park halinde duran otomobilden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da yol kenarında park halinde duran bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada esrar ve metanfetamin ele geçirdi.

Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede park halinde duran bir otomobilin durumundan şüphelenen jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Aramada 6,5 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 parça uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan C.K., isimli şahıs gözaltına alındı.



(Kaynak: İHA)