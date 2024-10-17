Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyona çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyona çarptı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAZADA 20 KİŞİ YARALANDI

Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G.’nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyona arkadan çarptı.

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Kazada 20 kişi yaralandı.

2 YOLCU VE MUAVİN AĞIR YARALI

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri edildi. Yaralılardan 2 yolcu ve muavinin sağlık durumunun ağır yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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