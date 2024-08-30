Afyon'un topuklu efesi 30 Ağustos'u zeybek oynayarak kutladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Afyon'un topuklu efesi 30 Ağustos'u zeybek oynayarak kutladı

Afyon’un topuklu efesi Burcu Köksal 30 Ağustos’u zeybek oynayarak kutladı. Köksal’ın zeybek oynadığı anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kurtuluş Savaşı’ndaki zaferi getiren Büyük Taarruz’un kutlandığı Zafer Haftası Afyonkarahisar’da törenlerle kutlandı. Akarçay’da düzenlenen kutlamada Tolga Çandar konser verdi.

Kutlamaya damgasını vuran ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın zeybek oynaması oldu. Köksasl’ın oynadığı zeybek büyük beğeni topladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, Köksal’ın zeybek oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Köksal, kutlamalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaştı. Köksal, “Zafer Haftası’nın en özel anlarından biri Tolga Çandar konseriyle Akarçay’da yaşandı! Hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla, unutulmaz bir müzik ziyafeti sunduk. Bu eşsiz akşamda bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Türkiye'de sefalet derinleşirken krizde milyoner sayısı arttı
Krizde milyoner sayısı arttı
Son nefesini denizde verdi
Son nefesini denizde verdi
FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle arıyordu! Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı
Interpol arıyordu! Kırıkkale'de yakalandı
Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu Beykoz'da
Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu Beykoz'da