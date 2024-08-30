Afyon'un topuklu efesi 30 Ağustos'u zeybek oynayarak kutladı

Kurtuluş Savaşı’ndaki zaferi getiren Büyük Taarruz’un kutlandığı Zafer Haftası Afyonkarahisar’da törenlerle kutlandı. Akarçay’da düzenlenen kutlamada Tolga Çandar konser verdi.

Kutlamaya damgasını vuran ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın zeybek oynaması oldu. Köksasl’ın oynadığı zeybek büyük beğeni topladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, Köksal’ın zeybek oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Köksal, kutlamalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaştı. Köksal, “Zafer Haftası’nın en özel anlarından biri Tolga Çandar konseriyle Akarçay’da yaşandı! Hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla, unutulmaz bir müzik ziyafeti sunduk. Bu eşsiz akşamda bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler!” ifadelerini kullandı.