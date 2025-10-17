Olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi'nde yaşandı. 2011 yılından bu yana kayıp olan ve kardeşinin ahırının temeline gömülmüş halde 14 yıl sonra cansız bedeni bulunan Muharrem Kılınç'ı (50) kürekle kafasına vurularak öldürüldüğü iddia edilen kardeşi Ali Kılınç (61), gözaltına alınmıştı.

"BIÇAKLA SALDIRDI"

Savcılıktaki ifadesinde ağabeyinin alkolik olduğunu iddia eden sanık Ali Kılınç'ın, ifadesi ortaya çıktı. Kılınç ifadesinde "Ağabeyim alkolikti. İzmir'de bulunan çocuklarının yanına gitti. Orada geçinemediği için köye geri geldi. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü de elinde bıçakla boğazıma sarıldı, ben de korktum kürekle vurdum. Yere gömdüm" dedi.

Ali Kılınç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.