Ağaç altından tüfekler, bazanın altında tabanca ve uyuşturucular çıktı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, elma ağacı altından tüfekler, baza altından tabanca ve uyuşturucular ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Ağaç altından tüfekler, bazanın altında tabanca ve uyuşturucular çıktı

İHA'nın haberine göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, 3 kişinin kimlik ve ikametlerini tespit etti. Şahısları takibe alan jandarma ekipleri 6 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda elma ağacı altında gömülü 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 65 gram sentetik cannabinoid bonzai, 12 gram eroin, 10 gram kokain, 15 gram metamfetamin, 2 gram skunk, 66 adet psikotrop hap, 6 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı, baza altında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 27 adet tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kılıç, 2 adet pala, 9 adet kama ve 5 bin 820 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken burada yapılan araştırmalarda bir şahsın cezaevinden firar ve hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası, iki şahsın ise hırsızlık suçundan arama kaydının bulunduğu tespit etti. 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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