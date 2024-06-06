Ağaç budama tartışmasında kan aktı

Kaynak: İHA
Ağaç budama tartışmasında kan aktı

Çankırı'da evinin önündeki ağacın budanmadığını ileri süren bir kişi zabıta ekipleriyle tartıştı. Bu sırada olayı yatıştırmak için araya giren kişiyi bıçakladı. Çıkan arbede de saldırgan darp sonucu yaralandı. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Elif Caddesi'nde oturan 66 yaşındaki M.M. evinin önündeki ağacın budanmadığını elire sürerek soluğu belediyede aldı. Burada zabıta memurlarıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 66 yaşındaki adam kavgayı ayırmak için araya giren 43 yaşındaki M.G.'yi bacağından bıçakladı.

Bu sırada saldırada saldırgan da belediye de bulananların saldırısına uğrayarak darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar.

Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

aw221340-01.jpg

Son Haberler
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu Magazin
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu
Kaçak telefonlar ele geçirildi Gündem
Kaçak telefonlar ele geçirildi
Milli takım 6'da 0 yaptı Spor
Milli takım 6'da 0 yaptı
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü Yaşam
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı Gündem
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı
Farah Zeynep Abdullah Kanal D’ye çok kızdı. ‘Ne kadar mal bir kanal’ dedi Magazin
Farah Zeynep Abdullah Kanal D’ye çok kızdı. ‘Ne kadar mal bir kanal’ dedi
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü Yerel Haberler
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü