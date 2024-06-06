Ağaç budama tartışmasında kan aktı

Elif Caddesi'nde oturan 66 yaşındaki M.M. evinin önündeki ağacın budanmadığını elire sürerek soluğu belediyede aldı. Burada zabıta memurlarıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 66 yaşındaki adam kavgayı ayırmak için araya giren 43 yaşındaki M.G.'yi bacağından bıçakladı.

Bu sırada saldırada saldırgan da belediye de bulananların saldırısına uğrayarak darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar.

Her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.