Ağaca çarpan otomobil sebze bahçesine savruldu. 5 yaralı

Olay, Konya-Antalya kara yolunun Beyşehir Sarıköy Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Kaza, Konya istikametinden Beyşehir'e doğru seyreden M.E. yönetimindeki 42 ACH 382 plakalı aracın Sarıköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Aracın yoldan çıkıp ağaca çarpmasıyla sürücü ile birlikte araçta bulunan 4 yolcu yaralandı.

Meydana gelen kaza olayın ekiplere ihbar edilmesi sonrasında bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kazada yaralanan 5 vatandaşın ambulanslar ile Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.