Ağaca çarpan otomobilde bilekleri ve boynu kesilmiş erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde ağaca çarpan otomobilin içerisinde boynunda kesikler olduğu tespit edilen bir şahıs ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönündeki incelemeleri sürüyor.

KAYNAK: İHA
Ağaca çarpan otomobilde bilekleri ve boynu kesilmiş erkek cesedi bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Balıbey Mahallesini bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan çıkarak tarla içerisinde bulunan bir ağaca çarpmış olan 45 ZR 777 plakalı araç içerisinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapıları kilitli olan aracın camını kırarak hareketsiz halde yatan şahsa müdahale etmek istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın şoför koltuğunda oturan şahsın boyun kısmında kesik olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

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Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden şahsın 46 yaşındaki Erhan Yalçınkaya olduğunu tespit ederken, araç içerisinde bir marketten yeni alınmış ve kılıfından yeni çıkarılmış bir bıçak olduğunu belirledi.

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Cumhuriyet savcısının talimatıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Öte yandan şahsın ölümünü şüpheli bulan cumhuriyet savcısı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, şahsın ölümünde kullanıldığını değerlendiği bıçağın nereden alındığını ve şahsın olayın yaşandığı bölgeye yalnız mı yoksa başka birileri ile mi geldiğini araştırmaya başladı. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu yönündeki inceleler titiz bir şekilde yürütülüyor.

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