Ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu

(İHA) Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 50 KA 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru karşı şeride uçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw911705-01.jpg

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı.

aw911705-02.jpg

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw911705-04.jpg

İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil ve motoru, çekici ile bulundukları yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Siverek'te otomobil ile kamyonun karıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Siverek'te otomobil ile kamyonun karıştığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Kaza yaptığı otomobilin altında kalan sürücü ağır yaralandı
Kaza yaptığı otomobilin altında kalan sürücü ağır yaralandı
Kazada alev alan otomobildeki çocuk öldü. 9 yaralıdan 3'ünün durumu ağır
Kazada alev alan otomobildeki çocuk öldü. 9 yaralıdan 3'ünün durumu ağır
Kazayı görüp yavaşladı, arkadan gelen otomobil çarptı
Kazayı görüp yavaşladı, arkadan gelen otomobil çarptı
Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Güncel
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Tır ile motosiklet çarpıştı Yaşam
Tır ile motosiklet çarpıştı
TEM Otoyolu'nda feci ölüm Yaşam
TEM Otoyolu'nda feci ölüm
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında seviyesiz şaka Güncel
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında seviyesiz şaka
Mesire alanında ağaca asılı halde bulundular Yaşam
Mesire alanında ağaca asılı halde bulundular
Evin duvarlarına mermiler isabet etti Yaşam
Evin duvarlarına mermiler isabet etti