Eskişehir yeniden ısınıyor

Kaynak: İHA
Eskişehir yeniden ısınıyor

Geçtiğimiz gün sağanak yağışın etkili olduğu Eskişehir'de düşmüş olan hava sıcaklığının yeniden yükselmesi ve 1 ila 3 derece artması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Birkaç gündür azalan hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, gece saatlerine kadar Bursa çevrelerinde kuvvetli ve saatte 50 ila 80 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde, öğle saatlerinden itibaren de Bursa çevreleri hariç bölge genelinde zaman zaman saatte 30 ila 60 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

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