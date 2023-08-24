Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı nedir?

Ağacı kurt insanı dert yer atasözü ne anlama geliyor? İşte yanıtı…

Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı nedir?

Ağacı kurt insanı dert yer atasözünün anlamı: İnsanı maddi ve manevi üzüntüler yıpratır.

Bu sözdeki kurt, ağaç kurtları olan solucana benzer canlıların ağaçların içerisine yuva yaparak içeriden ağacı tüketmesine ithafen kullanılır. TDK bu benzetmenin esas alındığını ifade eder. İnsanların dertleri de, bu kurtların ağaçlara yaptığının bir benzerini insana yapar. Ağaç ve insan her ne kadar dışarıdan bakıldığında bir sorunu yokmuş gibi görünebilse de, ikisini de içten içe tüketen bir şey olabilir.

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