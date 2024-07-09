Ağacı yerinden sökerek çaldılar

Afyonkarahisar'da bir şahsın toplu konutların bulunduğu bölgedeki peyzaj alanından farklı zamanlarda gerçekleştirdiği çam ağacı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın, boyları yaklaşık 1 metreyi bulan çam ağaçlarını sökerek götürmesi "pes" dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, konutların peyzaj alanına gece saatlerinde elinde kürekle gelen şahıs, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra boyları yaklaşık 1 metreyi bulan 4 çam ağacını sökerek götürdü. Şahsın kimliği ve olayı neden gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken sabah olduğunda olayı fark eden konut sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.