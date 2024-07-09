Ağacı yerinden sökerek çaldılar

Kaynak: İHA
Ağacı yerinden sökerek çaldılar

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir hırsızlık ‘Pes’ dedirtti. Hırsızlar çam ağaçlarını dikildiği yerden sökerek çaldı.

Afyonkarahisar'da bir şahsın toplu konutların bulunduğu bölgedeki peyzaj alanından farklı zamanlarda gerçekleştirdiği çam ağacı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın, boyları yaklaşık 1 metreyi bulan çam ağaçlarını sökerek götürmesi "pes" dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, konutların peyzaj alanına gece saatlerinde elinde kürekle gelen şahıs, bir süre çevreyi kolaçan ettikten sonra boyları yaklaşık 1 metreyi bulan 4 çam ağacını sökerek götürdü. Şahsın kimliği ve olayı neden gerçekleştirdiği belirsizliğini korurken sabah olduğunda olayı fark eden konut sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

aw243073-01.jpg

aw243073-02.jpg

aw243073-03.jpg

aw243073-07.jpg

Son Haberler
Mehmet Büyükekşi dönemi bitiyor Spor
Mehmet Büyükekşi dönemi bitiyor
Türkiye Avrupa’da en düşük maaşın verildiği ülke oldu. Hani Avrupa bizi kıskanıyordu? Ekonomi
Türkiye Avrupa’da en düşük maaşın verildiği ülke oldu. Hani Avrupa bizi kıskanıyordu?
Camdan içeri Cüneyt Arkın gibi atladı! Dalgınlığının bedelini canıyla ödüyordu Yaşam
Camdan içeri Cüneyt Arkın gibi atladı! Dalgınlığının bedelini canıyla ödüyordu
HGS'ye gelecek zam beli oldu. Araç sahipleri hazır olun Ekonomi
HGS'ye gelecek zam beli oldu. Araç sahipleri hazır olun
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmemişti! Okul müdürüne 3 yıl 4 ay hapis cezası Gündem
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmemişti! Okul müdürüne 3 yıl 4 ay hapis cezası
Aziz Yıldırım Trabzon'da yaz okulu açtı Spor
Aziz Yıldırım Trabzon'da yaz okulu açtı
Nagehan Alçı yeni sevgilisini açıkladı Gündem
Nagehan Alçı yeni sevgilisini açıkladı