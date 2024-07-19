Ağaçların kovuklarından çıkarılıyor kilosu 8 bin TL'den gidiyor! Binbir derde deva

Batman'ın Sason ilçesi arıcılığın yaygın yapıldığı yerler arasında yer alıyor. İlçede zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki ormanlarda ağaçların kovuklarına yerleşerek yuva yapıyor.

Kimsenin girmediği ormanlarda ağaçların kovuğunda yuvalarında el değmemiş doğal ortamda bin bir derde deva olarak bilinen katkısız ürettikleri bal, civarda yaşayan köylülere ek geçim kaynağı oluyor.

KİLOSU 8 BİN TL

Dereiçi köyünde ailesi ile birlikte arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ömer Ağduk, ormanlık alanda bulduğu arıları bir süre izledikten sonra bal sağım zamanı geldiğinde ağaç kovuklarını açarak balı çıkartıp kilosunu 8 bin liradan satışa çıkardığını ifade etti.

"BU BAL BİNBİR DERDE ŞİFALIDIR"

Ağaçların kovuklarında bulunan arıları mart, nisan ve mayıs aylarında tespit ettiklerini söyleyen Ağduk, "Yaklaşık 3 ay izledikten sonra şimdi kovukları açıp balın sağımını yapacağız. İnşallah kısmetimize iyi bir bal çıkar. Bu bal binbir derde şifalıdır. Kilogram fiyatını 8 bin liradan satıyoruz. Bu yıl fazla bal olmadığı için her yerde bulunmaz. Diğer ballara benzemiyor. Kovukta bulunan arıları da kendi kovanlarımıza koyarak beslemeye alıyoruz” diye konuştu.