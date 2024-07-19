Ağaçların kovuklarından çıkarılıyor kilosu 8 bin TL'den gidiyor! Binbir derde deva

Kaynak: İHA
Ağaçların kovuklarından çıkarılıyor kilosu 8 bin TL'den gidiyor! Binbir derde deva

Batman'ın Sason ilçesinde ormanlık alanda ağaç kovuklarında doğal ortamda üretilen balın kilosu köylülere ek geçim kaynağı oluştururken, 8 bin liradan alıcı buluyor.

Batman'ın Sason ilçesi arıcılığın yaygın yapıldığı yerler arasında yer alıyor. İlçede zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki ormanlarda ağaçların kovuklarına yerleşerek yuva yapıyor.

Kimsenin girmediği ormanlarda ağaçların kovuğunda yuvalarında el değmemiş doğal ortamda bin bir derde deva olarak bilinen katkısız ürettikleri bal, civarda yaşayan köylülere ek geçim kaynağı oluyor.

KİLOSU 8 BİN TL

Dereiçi köyünde ailesi ile birlikte arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ömer Ağduk, ormanlık alanda bulduğu arıları bir süre izledikten sonra bal sağım zamanı geldiğinde ağaç kovuklarını açarak balı çıkartıp kilosunu 8 bin liradan satışa çıkardığını ifade etti.

"BU BAL BİNBİR DERDE ŞİFALIDIR"

Ağaçların kovuklarında bulunan arıları mart, nisan ve mayıs aylarında tespit ettiklerini söyleyen Ağduk, "Yaklaşık 3 ay izledikten sonra şimdi kovukları açıp balın sağımını yapacağız. İnşallah kısmetimize iyi bir bal çıkar. Bu bal binbir derde şifalıdır. Kilogram fiyatını 8 bin liradan satıyoruz. Bu yıl fazla bal olmadığı için her yerde bulunmaz. Diğer ballara benzemiyor. Kovukta bulunan arıları da kendi kovanlarımıza koyarak beslemeye alıyoruz” diye konuştu.

aw250018-04.jpg

aw250018-03.jpg

aw250018-02.jpg

aw250018-06.jpg

aw250018-05.jpg

aw250018-01.jpg

Son Haberler
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü Ekonomi
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi Spor
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı Ekonomi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
Süper Lig derken Araplar devreye girdi Spor
Süper Lig derken Araplar devreye girdi
Kilis'te terör operasyonu Yerel Haberler
Kilis'te terör operasyonu
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda Ekonomi
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda
Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone Ekonomi
Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone