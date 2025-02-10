Ağaçtan düşen vatandaşa ekipler yetişti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağaçtan düşen vatandaşa ekipler yetişti!

Aydın'da bir kişi, zeytin ağacından düşerek ayağını kırdı. Ekipler, vatandaşı sedye ile ambulansa taşıdı.

Aydın Germencik ilçesinde dağlık bölgede zeytin hasadı yapan bir kişi ağaca tırmandığı sırada dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD arama kurtarma, UMKE ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşa ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs sedye ile ambulansa taşındı. Germencik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağaçtan düşen vatandaşa ekipler yetişti!

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