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Trabzonspor birlik oldu. Ağaoğlu'dan dayanışma açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplam 6 milyon 196 bin 547 TL elde edilen Trabzonspor-Basel maçında futbol camiasının depremzedeler için gösterdiği dayanışmayla ilgili teşekkür etti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:24
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Ağaoğlu'ndan futbol ailesine teşekkür mesajı

Trabzonspor birlik oldu. Ağaoğlu'dan dayanışma açıklaması
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Futbol ailesine seslenen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu mesajında, "Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketi sonrası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığımız ve tüm gelirini AFAD'a bağışladığımız Basel maçına milletçe gösterdiğimiz hassasiyet, birlik ve beraberlik içimizi bir nebze de olsa ısıtmıştır. Olumsuz hava koşullarına rağmen stadyuma gelen, bilet alan, depremzedelerimize aktaracağımız geliri arttırmak için hatıra biletlere ilgi gösteren ülkedeki tüm sporseverlere, çağırımızı cevapsız bırakmayarak maça gelen federasyon başkanımız başta olmak üzere diğer kulüplerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz" dedi.

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