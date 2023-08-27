Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter sözünün ilginç anlamı

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter atasözüyle bize ne anlatılmak isteniyor? Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter atasözü ne anlama gelir?

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter sözünün ilginç anlamı

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter atasözünün anlamı: Tanrı her varlığı, rızkıyla birlikte yaratır.

Ağılda Oğlak doğsa ovada otu biter atasözü her türlü canlının doğumu ile birlikte Allah tarafından rızkının da yeryüzüne verildiğini anlatmaktadır.

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter atasözü TDK' da şu şekilde tanımlanmıştır: Varlık sahnesine sürülen her canlının rızkına Allah kefildir. Hiçbir canlı yoktur ki, daha o dünyaya gelmeden rızkı yaratılmış olmasın. Var olan her canlı kendi rızkını yer.

Buradan çıkaracağız mana Allah'ın hiçbir canlıyı yaratırken aç bırakmak gibi bir emelinin olmadığıdır. Her canlıyı dünyaya getirirken, yaratırken aynı zamanda dünyada o canlının yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlarını da yaratır.

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