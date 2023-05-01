Ağır hasarlı binadan kurtarılmaya çalışılan kedi 14’üncü kattan atladı

Adana'nın Çukurova ilçesinde ağır hasarlı binanın 14'üncü katında mahsur kalan kedi, kurtarma çalışmaları sırasında açık pencereden atladı. Metrelerce yükseklikten düşüp, ağır yaralanan kedi veteriner kliğinde öldü.

Ağır hasarlı binadan kurtarılmaya çalışılan kedi 14’üncü kattan atladı

DHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan Huzurevleri Mahallesi'ndeki Aybaba Apartmanı'nın 14'üncü katında kedi görenler, gönüllü hayvan kurtarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kediyi kurtarmak için bulunduğu daireye girdi. Ekipleri görünce koltuğun altına saklanan kedi, bir süre sonra yakalandı. Kafese alınmak istenen kedi, bu kez kaçıp 14'üncü kattaki açık pencereden atladı. Metrelerce yükseklikten düşen kediyi tutmak isteyen kişi de başarılı olmadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 14'üncü kattan düşüp, ağır yaralanan kedi, götürüldüğü veteriner kliğinde öldü.

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto1.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto2.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto3.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto4.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto5.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto6.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto7.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto9.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto10.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto11.jpg

agir-hasarli-binadan-kurtarilmaya-calisilan-kedi-14uncu-kattan-atladi-8120-dhaphoto12-001.jpg

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
İlyas Salman'dan Erdoğan'a çok sert tür tepkisi Güncel
İlyas Salman'dan Erdoğan'a çok sert tür tepkisi
Kassandra 3 gün sonra olacakları açıkladı. "Yer yerinden oynayacak" Güncel
Kassandra 3 gün sonra olacakları açıkladı. "Yer yerinden oynayacak"
Son Dakika… EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan 'bedava doğalgaz' açıklaması Ekonomi
Son Dakika… EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan 'bedava doğalgaz' açıklaması
Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi Güncel
Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Uzmanı uyardı. Uzun süre geçmeyen eklem ağrılarına dikkat Sağlık
Uzmanı uyardı. Uzun süre geçmeyen eklem ağrılarına dikkat
Yeşil çay diş çürümesini önler mi Şifalı Bitkiler
Yeşil çay diş çürümesini önler mi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün önemi nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi… Keşfet
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün önemi nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi…