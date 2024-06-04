Ağır şekilde yaralayıp kaçmıştı, yakalandı

Kaynak: İHA
Ağır şekilde yaralayıp kaçmıştı, yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir kişiyi kesici aletle ağır şekilde yaralayıp kaçan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Z., E.D.’yi kesici bir aletle ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde kalan E.D. için ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.D.’yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli Ö.Z. dün yakalandı.

Bugün ifadesi alınan Ö.Z., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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