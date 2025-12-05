Kaza, geçtiğimiz salı günü sabah Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yaşandı. Ailesinin yanından ayrılarak yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Batuhan Ş.'ye C.K.'nın kullandığı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi tamamlandı. Kaza raporunda, sürücü C.K.'nın herhangi bir kusurunun olmadığı, yaya Batuhan Ş.'nin 2918 sayılı KTK'nın 68/1b maddesini (Yayaların karşı tarafa geçmek için taşıt yolunun yaya ve okul geçidi veya kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerini kullanmaları) ihlal ettiği, kaza yeri incelemesi ve kazayı gören kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu görüş ve kanaatine varıldığı ifade edildi. Aile rapora itiraz etti.

'OĞLUM YAŞAM SAVAŞI VERİYOR'

Acılı anne Leyla Ş., oğlunun kusurlu olmasına anlam veremediklerini belirterek, "Sürücü kusurlu olduğu halde benim oğlum yüzde 100 kusurlu sayılmış. Fakat orada kontrollü kırmızı yanıyordu. 10 metre gerisinde yaya geçidi vardı. Kontrollü kırmızı yandığı halde ve sürücü hız sınırını aştığı halde, benim oğlum burada suçlu görülmüş. Oğlum burada yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

Anne Leyla Ş.

Sürücünün oğluna çarptıktan sonra yaklaşık 20-30 metre sürüklediğini ve sürücünün 100 metre ilerideki akaryakıt istasyonunda durduğunu anlatan anne Leyla Ş., sürücünün küçük çocuğa çarptığının farkında bile olmadığını iddia ederek ‘Kasaya çarptım sandım' dediğini öne sürdü. Kamyonun hız sınırının çok üstünde olduğunu iddia eden anne, raporu kabul etmediğini vurguladı. "Oğlumun hayati tehlikesi sürüyor" diyen endişeli anne, doktorların küçük çocuğun sağlığı ile ilgili 'Beklemekten başka bir şey yok' dediğini aktardı.