Ağız bakterileri kalp krizine yol açıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Diş eti enfeksiyonlarının sadece ağız sağlığını değil, kalp damarlarını da tehdit ettiği uzun zamandır biliniyordu, ancak son bilimsel veriler bu bağlantıyı daha da netleştirerek alarm zillerini çaldı.

Periodontal hastalık olarak bilinen diş eti iltihabı, Porphyromonas gingivalis gibi yaygın ağız bakterilerinin kan dolaşımına karışmasıyla kalp krizine zemin hazırlayabilir. Bu durum, damar duvarlarında enflamasyona yol açarak plak birikimini hızlandırıyor ve ani tıkanıklıklara neden oldu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden kardiyolog Dr. JoAnn Manson, "Ağızdaki bakteriler, vücudun her yerine yayıldığında sistemik bir enflamasyon zincirini başlatıyor; bu da ateroskleroz gibi kalp hastalıklarının ana tetikleyicisi haline geliyor" diye belirtti. Manson'ın ekibiyle yürüttüğü uzun vadeli kohort çalışmaları, diş eti sorunu yaşayan bireylerin kalp krizi riskinin sağlıklılara kıyasla yüzde 28 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Benzer şekilde, İsviçre'de EPFL Üniversitesi'nden Prof. Jacques Fellay liderliğindeki bir araştırma, Fusobacterium nucleatum bakterisinin kalp damarlarında plak oluşumunu artırdığını ve 12 yıllık takipte kalp krizi vakalarının yüzde 6'sında bu bakteriye rastlandığını raporladı.

Araştırmacılar, bu bağlantının mekanizmasını da aydınlattı. Ağızdaki biofilm tabakası –yani plak– hasarlı diş etleri üzerinden kana sızan bakterileri taşıyor. Bu bakteriler, kalp kapakçıklarında enfeksiyona (endokardit) veya damar tıkanıklığına yol açabiliyor.

American Heart Association'ın verilerine göre, periodontal hastalıklı hastaların kalp krizi sonrası komplikasyon riski iki katına çıktı.

İngiltere'de British Heart Foundation destekli bir çalışma ise, Aberdeen Royal Infirmary'de kalp krizi geçiren 160 hastanın üçte ikisinde şiddetli diş eti enfeksiyonu tespit etti.

Dr. Karolin Hijazi, Aberdeen Üniversitesi'nden mikrobiyolog olarak projeye öncülük etti:

"P. gingivalis bakterisi, epigenetik değişikliklerle kalp dokusunu doğrudan etkiliyor; bu, diş hijyeninin kalp sağlığını koruma stratejisinde vazgeçilmez kıldığını kanıtlıyor."

Hijazi'nin ekibi, bakterilerin "uyku modu"ndan uyanarak bağışıklık sistemini tetiklediğini ve plak yırtılmalarına neden olduğunu vurguladı.

Hindustan Times'ta yayınlanan bir rapora göre, Journal of the American Heart Association'ın Ağustos 2025 sayısında yer alan bu bulgular, ağız bakterilerinin kalp krizini "sessiz tetikleyici" olarak tanımladı. Uzmanlar, bu riski azaltmak için günlük diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve düzenli diş hekimi kontrollerini önerdi.

Forsyth Enstitüsü'nden Dr. Hatice Hasturk, "Kronik enflamasyon, diş eti hastalığından kalp krizine uzanan bir köprü; erken müdahale ile bu zincir kırılabilir" dedi.