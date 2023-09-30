Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir?

Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir? Ağız / Dil vermemek deyimiyle ne anlatılmak istenir?

Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir?

Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı: Söz söyleyemeyecek kadar hasta olmak. Herhangi bir sebeple hiç konuşmamak, susmak.

Kişinin konuşulması gereken anlarda dahi herhangi bir sebeple konuşmaması, ağız dil vermemek deyimiyle özetlenmektedir.

İnsanın hastalık sebebiyle konuşamayacak duruma gelmesi bu deyimle ifade edilmektedir. Aynı zamanda gerçekli şartlar oluşmadıkça insanın konuşmayı reddetmesi de yine bu deyimle ifade edilebilir.

Deyim, insanın konuşabildiği ama kendi isteği ve iradesi ile konuşmak istemediği durumlar için de kullanılabilir.

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