Ağız yaralarını 1 saat içinde yok eden tarif ortaya çıktı. 1 yemek kaşığı yetiyor

Editör: Abdullah Keleş

İnsanların korkulu rüyası olan hastalıklara ve sağlık sorunlarına karşı insanların doğal besinlere yönelme süreçleri devam ediyor.

Ağız yaraları ise insanların korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

Mucize karışımın ağız yaralarını bir saat içinde yok ettiğinin ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O MUCİZE TARİF…

Bir bardak suyun içerisine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin ve kaynatın. Bir süre ılıdıktan sonra gargara yapın. Bir süre sonra ağız içindeki yaralar yok olacak.

SUMAK NASIL TÜKETİLİR?

Sumak ülkemizde tüketimi oldukça yaygın olan bir baharat türüdür. Kullanım alanı genellikle salatalardır. Bunun yanı sıra bamya yemeği veya ekşili dolmalarda ekşi tadı vermesi amacıyla sumak suyu kullanılabilmektedir. Yukarıda sayılan faydaları nedeniyle sumağı bol miktarda tüketmek isteyen kişiler için bir diğer tüketim yöntemi ise sumak çayıdır. Özellikle kronik faranjit, boğaz ağrısı, balgam veya kuru öksürük gibi şikayetleri olan bireyler için sumak çayı oldukça faydalı bir bitkisel destekleyici tedavi seçeneği oluşturur.

Sumak çayı yapımı için ambalajlı şekilde veya güvenilir aktarlardan alınmış olan sumak baharatının bir tatlı kaşığı kadarlık miktarı, bir çay bardağı suyun içerisine koyularak cezvede kaynatılabilir. Beş dakika kadar kaynadıktan sonra tüketilmeye hazır hale gelir. Tüm bunların yanı sıra bütün bitkilerde olduğu gibi sumağın da fazlası birtakım yan etkileri beraberinde getirebilir. Özellikle kronik hastalıkları olan, sürekli olarak ilaç kullanan kişilerde düzenli sumak tüketimine başlamadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır. Ayrıca hamileler ve emziren anneler de bir besin takviyesi şeklinde günlük olarak sumak tüketimine başlamadan önce hekimlerine danışmalıdırlar.