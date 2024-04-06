Ağız yaralarını iyileştiren şifa deposu ot ortaya çıktı

Modern tıp tedavilerine doğal bir alternatif olarak, sağlık avantajlarıyla dolu doğal ürünler öne çıkmaktadır.

Ağız yaraları gibi rahatsızlıkların üstesinden gelmede etkili olan amberbaris otu, şifalı bitkiler arasında yerini almıştır.

Peki, amberbaris otu tam olarak nedir?

Bu bitki, vahşi doğada yetişen, sarı çiçeklere sahip çalı tipi bir ağaçtır. Acı bir köke, tatlı yapraklara ve meyvelere sahiptir.

Genellikle seyrek ormanlık alanlarda bulunan bu bitkinin boyu 2 ile 3 metre arasında değişir ve meyveleri C vitamini bakımından zengindir.

Amberbaris otunun meyveleri, kabukları ve kökü çeşitli amaçlar için kullanılır.

Sağladığı faydalar arasında…

Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarını iyileştirme,

Ateş düşürme ve sindirim sorunlarını çözme,

Bağırsak iltihaplarını tedavi etme,

Öksürüğü kesme ve mideyi güçlendirme,

İştahı artırma,

Ağız yaralarını iyileştirme,

Kan dolaşımını düzenleme,

Yüksek tansiyonu düşürme,

Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını hafifletme özellikleri bulunmaktadır.