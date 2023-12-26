Ağız yaralarını tedavi ediyor. Ağız kokusunu önlüyor. İşte dikkat çeken ot

İnsanlar, sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelirken birçok bitkinin faydalarını keşfetmeye devam ediyor. Bu bitkilerden birinin de reyhan otu olması dikkatlerden kaçmadı.

Ağız yaralarını tedavi eden ağız kokusunu önleyen mucize reyhan otu gündeme geldi.

AĞIZ YARASI NEDİR?

Ağız yarasının ağız ve yanakların iç kısmı, diş etleri, dil ve dil altı ile damak bölgelerinde ortaya çıkan mukozal hasarlara verilen isim olduğu bildirildi.

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Salatana taze reyhan ekleyerek harika bir koku ve tat verebileceği ifade edildi.

Reyhanın hem kuru hem de taze haliyle lezzetli çaylar hazırlayabileceğini vurgulandı.

Reyhan, makarna, pilav ve çorba gibi yemeklere de baharat olarak çok yakıştığının altı çizildi.