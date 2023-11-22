Ağlanacak hale güldürecek karikatür. Emre Ulaş 'emekli katliamını' çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, artan enflasyon karşısında emekli maaşlarının zamlanmamasını, bu nedenle geçimini sağlayamayan emekli vatandaşların açlığa mahkum edilmesini anlatan bir karikatür çizdi.
İŞTE O KARİKATÜR:
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Usta karikatürist Emre Ulaş, enflasyon karşısında ezilen emeklinin içler acısı halini hiciv ve mizah dolu bir şekilde karikatürize etti.
Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, artan enflasyon karşısında emekli maaşlarının zamlanmamasını, bu nedenle geçimini sağlayamayan emekli vatandaşların açlığa mahkum edilmesini anlatan bir karikatür çizdi.
İŞTE O KARİKATÜR: