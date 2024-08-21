Ağlattın bizi Ebrar Karakurt

Paris 2024 Olimpiyatları’nda ülkemizi başarı ile temsil ettikten sonra Balkanlara ufak bir tatile çıkan Ebrar Karakurt yurda döndü. Geçtiğimiz akşam babası İsmail Karakurt’un düğününe katılan Ebrar Karakurt herkesi duygulandırdı.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Düğünde Yeni Türkü’den “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı eşliği ile babası ile dans ederken gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladı.

"BANA BİR MASAL ANLAT BABA"

Daha sonrasında o anları sosyal medya hesabından paylaşan Ebrar Karakurt, “Baba bir masal anlat bana İçinde tüm oyunlarım Kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat bana İçinde denizle balıklar Yağmurla kar olsun, güneşle ay” ifadelerini kullandı.

GÖRENLER DUYGULANDI

Karakurt’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar duygusal yorumlarda bulundu.

BU SEZON RUSYA'DA

Ebrar Karakurt 2024-2025 sezonunda Rusya Süper Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad’da forma giyecek.