Ağrı Dağı’na çıkmak isteyen turistlere fırtına engeli

Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen Çekyalı turistler, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle geri döndü.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanmak için Doğubayazıt ilçesine gelen 14 kişilik Çekyalı dağcı ekibi, tırmanış rehberi Cuma Saltik eşliğinde 4 bin 600 rakıma kadar çıktı. Burada tipiye yakalanan dağcılar yoğun sis ve fırtına nedeniyle 4 bin 600 metrede tırmanışlarını iptal ederek geri dönmek zorunda kaldı.