Ağrı Dağı’na çıkmak isteyen turistlere fırtına engeli

Kaynak: İHA
Ağrı Dağı’na çıkmak isteyen turistlere fırtına engeli

Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen Çekyalı turistler, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle tırmanışını yapamadı.

Ağrı Dağı'na tırmanmak için harekete geçen Çekyalı turistler, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle geri döndü.

dagcii.jpg

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanmak için Doğubayazıt ilçesine gelen 14 kişilik Çekyalı dağcı ekibi, tırmanış rehberi Cuma Saltik eşliğinde 4 bin 600 rakıma kadar çıktı. Burada tipiye yakalanan dağcılar yoğun sis ve fırtına nedeniyle 4 bin 600 metrede tırmanışlarını iptal ederek geri dönmek zorunda kaldı.

dagciii.jpg

Son Haberler
Okan Buruk çağırdı "Gel bu takımın lideri ol"
Okan Buruk çağırdı "Gel bu takımın lideri ol"
Borsa güne yükselişle başladı (15 Ocak 2025)
Borsa güne yükselişle başladı
Manisa'da uyuşturucuya geçit yok
Manisa'da uyuşturucuya geçit yok
Kasım ayı inşaat üretim verileri açıklandı
Kasım ayı inşaat üretim verileri açıklandı
Suriye gümrük vergilerini arttırdı; Suriye’ye ihracat durma noktasına geldi
Suriye gümrük vergilerini arttırdı; Suriye’ye ihracat durma noktasına geldi