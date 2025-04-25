Ağrı Dağı’nın zirvesinde kayak keyfi

Kaynak: İHA
Ağrı Dağı’nın zirvesinde kayak keyfi

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, bu kez kayak tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Kayaksever bir grup, 3 bin 500 rakımda kayak yaptıktan sonra zirve tırmanışına devam etti.

Yerel rehber Resul Civaş eşliğinde gerçekleşen tırmanış, sabahın erken saatlerinde başladı. Havanın zaman zaman bozmasına rağmen dağcılar, 3 bin 500 metrede kısa bir mola vererek kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Tipi ve fırtınaya rağmen karla kaplı yamaçlarda kaymaktan vazgeçmeyen grup, adrenalin dolu anlar yaşadıktan sonra zirveye doğru yürüyüşünü sürdürdü.

Yerel rehber Civaş, bu deneyimin hem sportif hem de doğayla iç içe bir yolculuk olduğunu belirterek, Ağrı Dağı'nın kış ve ilkbahar aylarında farklı aktiviteler için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

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