Ağrı Dağı’nın zirvesini mercek bulutu sardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı Dağı’nın zirvesini mercek bulutu sardı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, kar yağışı sonrası beyaz örtüsüyle dikkat çekiyor.

5.137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası beyaz örtüsüyle dikkat çekiyor. Dağın zirvesinde oluşan ve halk arasında "şapka" olarak adlandırılan mercek bulutları ise görenleri büyülüyor.

Geniş bir alanı kaplayan bu özel bulutlar, dağın karla kaplı manzarasıyla birleşerek eşsiz bir görüntü oluşturuyor. Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Yasin Taşdemir, "Ağrı Dağı, hem ihtişamı hem de doğal güzellikleriyle bir dünya harikası. Bu tür görüntüler, bu dağın ne kadar eşsiz olduğunu bir kez daha gösteriyor." diyerek duygularını dile getirdi.

Ağrı Dağı ve çevresi, kış mevsiminde oluşan bu etkileyici doğa manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını kendine çekmeye devam ediyor.

Ağrı Dağı’nın zirvesini mercek bulutu sardı

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