Ağrı Dağı’nın zirvesini mercek bulutu sardı

5.137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası beyaz örtüsüyle dikkat çekiyor. Dağın zirvesinde oluşan ve halk arasında "şapka" olarak adlandırılan mercek bulutları ise görenleri büyülüyor.

Geniş bir alanı kaplayan bu özel bulutlar, dağın karla kaplı manzarasıyla birleşerek eşsiz bir görüntü oluşturuyor. Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Yasin Taşdemir, "Ağrı Dağı, hem ihtişamı hem de doğal güzellikleriyle bir dünya harikası. Bu tür görüntüler, bu dağın ne kadar eşsiz olduğunu bir kez daha gösteriyor." diyerek duygularını dile getirdi.

Ağrı Dağı ve çevresi, kış mevsiminde oluşan bu etkileyici doğa manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını kendine çekmeye devam ediyor.