Ağrı kesici kullananların alkol kullanması doğru mu?

Vücudumuzda çeşitli sebeplerle ortaya çıkan baş, boyun, diş, eklem ve adet ağrılarını dindirmek için ağrı kesici ilaçlara başvururuz. Ağrı kesici ilaçların çeşidi ve dozu ağrının yoğunluğuna ve hastanın durumuna göre değişir. Önce ağrının nereden kaynaklandığı ve nasıl bir ağrı olduğu incelenir. Sonra hastanın yaşına, alerjisi olup olmadığına, başka ilaçlar kullanıp kullanmadığına bakılarak ağrı kesici yazılır.

Ağrı kesici ilaçlar genellikle hap şeklinde alınır. Fakat bazı hallerde iğne şeklinde de verilebilir. Ağrı kesici ilaçlar; narkotik olmayanlar, narkotikler ve adjuvanlar olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Narkotik olmayan ağrı kesici ilaçlar; aspirin, asetaminofen, diklofenak, ketoprofen, indometazin,tenoksikam ve piroksikamdır. Narkotik ağrı kesici ilaçlar; fentanil, metadon, morfin, ketodin, oksikodon ve hidrokodondur ve bu ilaçlar daha etkilidir. Adjuvanlar ise depresyon ve epilepsi ilaçlarıdır. Kortizonlar ve lokal anestezikler de bu gruptadır. Ağrı kesici ilaçlar ağrıları azaltmaya yarasa da bilinçli kullanılmadığında vücutta hafif veya ağır yan etkiler meydana getirebilirler. Ayrıca bazı gıda ve içecekler ile birlikte alınması da bu yan etkilerin çıkmasını kolaylaştırabilir. Özellikle ağrı kesici ilaçların alkol ile birlikte alınması konusu merak edilmektedir.

AĞRI KESİCİNİN ÜSTÜNE ENERJİ İÇECEĞİ

Enerji içeceği öğrencilerin ve sporcuların sıkça tükettiği bir içecektir. İçinde kafein, şeker, taurin, guarana, ginseng, glukuronolakton, karnitin, yohimbin ve vitaminler bulunur. Vücuda enerji verir. Güvenli bir içecek gibi görünse de çok sağlıklı değildir. İçinde alkol bulunmaz. Fakat içindeki maddelerin bazı yan etkileri olabilir. Ağrı kesici ilaç aldıktan sonra enerji içeceği içilirse bu yan etkiler artar ve vücuda çok zararlar verir. Bu yüzden ağrı kesici ilaçların üstüne alkol veya enerji içeceği içmemenizi tavsiye ederiz.

AĞRI KESİCİ ALDIKTAN SONRA ALKOL

Ağrı kesici ilaçları keyfi olarak kullanmamalısınız. Doktorunuzun önerdiği ilaçları doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmalısınız. Ağrı kesici ilaçların bazı gıda ve içecekler ile birlikte alınması riskli olabilir. Özellikle ağrı kesici ilaç alırken vücuda hiçbir yararı olmayan tersine zararı olan alkolden mutlaka uzak durmalısınız. Çünkü alkol ağrı kesici ilaçların vücuda yaptığı yan etkileri arttırıyor. En fazla da mideye zarar veren alkol ağrı kesici ilaçtan sonra içildiğinde hayatı tehlikeye sokabiliyor.

AĞRI KESİCİ ALMAK İÇİN KAÇ SAAT BEKLENMELİ?

Alkol içtikten sonra vücudun sindirip atması en az 5 saat alır. Alkol içtikten sonra ağrı kesici almak karaciğere zarar verebilir ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.



