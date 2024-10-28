Ağrı'da 142 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İHA
Ağrı'da 142 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Ağrı'da görev yapan jandarma ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda 142 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Aktarılan bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda yaptıkları çalışmalarda bir çekiciye bağlı dorsede şüpheli durum belirledi. Yapılan incelemede dorsede 142 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Zehir tacirlerine geçit yok" denilerek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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