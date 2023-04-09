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227 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi

Yurda yasa dışı yollarla girip, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 17:22
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Ağrı’da 227 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

227 Afgan göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi
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Cumartesi günü Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan Afganistan’a gönderilen 138 kaçak göçmenin ardından bugün de 227 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi. Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 227 Afganistan uyruklu göçmen, jandarma eşliğinde Ağrı İl göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınarak, Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Ariana Afgan Havayolları'na ait uçağa alınan göçmenler, ülkelerine gönderildi.

Böylece hafta sonu toplam 365 kaçak göçmen Ağrı'dan sınır dışı edilmiş oldu.

(Kaynak: DHA)

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