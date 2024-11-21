Ağrı’da 30 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Ağrı’da 30 kaçak göçmen yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 30 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "19.11.2024 günü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; öncü ve artçı şeklinde düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 2 araç Doğubeyazıt- Güllüce köyü yolu üzerinde durdurulmuş, araçlarda yapılan kontrollerde; 30 Afganistan Uyruklu Düzensiz Göçmen yakalanmış, öncü ve artçı araçlarda bulunan toplamda 4 Şüpheli Türk organizatör gözaltına alınmıştır." denildi.

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