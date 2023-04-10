Yürüyerek geldiler. Ağrı'da 365 Afgan göçmen uçaıkla sınır dışı edildi

İHA'nın haberine göre, Ağrı'ya yürüyerek, gelen Afgan göçmenler uçakla sınırdışı edildi. Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı ediliyor. Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 365 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.



