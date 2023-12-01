Ağrı'da baca temizlerken çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Baca temizliği yaparken düştü

Olay, Doktorlar Caddesi’nde bulunan 3 katlı Günakın İş Merkezi’nde meydana geldi. Baca temizlemek için çatıya çıkan Ş.D, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Hastanede öldü

Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ş.D, ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ş.D’nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.