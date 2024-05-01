TEM Otoyolu’nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
TEM Otoyolu’nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Eyüpsultan’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde saat 03.00 sıralarında TEM Hasdal Viyadüğü girişinde kullandığı aracının kontrolünü kaybeden Kerem Çelik, yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyerler aracın ön kapısından içeri ok gibi girdi.

Otomobilde sıkışan Kerem Çelik ve Kübra Çelik olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonucu Kerem Çelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kübra Çelik ise hastaneye kaldırıldı.

Kerem Çelik’in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.

aw194148-01.jpg

aw194148-02.jpg

aw194148-03.jpg

aw194148-04.jpg

aw194148-05.jpg

Son Haberler
İngiltere, gönüllü sığınmacıyı Ruanda'ya sınır dışı etti Dünya
İngiltere, gönüllü sığınmacıyı Ruanda'ya sınır dışı etti
İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı Yaşam
İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Destici'den bir ilginç amblem çıkışı: Hiç kimse Hititlerin torunu falan değil Gündem
Destici'den bir ilginç amblem çıkışı: Hiç kimse Hititlerin torunu falan değil
Altılı Masa’dan bir lider daha siyaset sahnesinden çekiliyor Gündem
Altılı Masa’dan bir lider daha siyaset sahnesinden çekiliyor
Naci Görür o ili işaret etti: Er geç depremle sınanacak Gündem
Naci Görür o ili işaret etti: Er geç depremle sınanacak
Mobilya imalathanesi alev alev yandı Yaşam
Mobilya imalathanesi alev alev yandı