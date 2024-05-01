TEM Otoyolu’nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde saat 03.00 sıralarında TEM Hasdal Viyadüğü girişinde kullandığı aracının kontrolünü kaybeden Kerem Çelik, yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle bariyerler aracın ön kapısından içeri ok gibi girdi.
Otomobilde sıkışan Kerem Çelik ve Kübra Çelik olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonucu Kerem Çelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kübra Çelik ise hastaneye kaldırıldı.
Kerem Çelik’in cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.