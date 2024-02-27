Ağrı’da dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Kaynak: İHA
Ağrı’da dikkatsizlik kazaya sebep oldu
Ağrı’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ağrı'nın Yeni Van caddesinde meydana gelen kazada, araçlardan birinin ana yola kontrolsüz bir biçimde çıkması sebebiyle iki araç kafa kafaya çarpıştı. Gerçekleşen kazada, can kaybı yaşanmazken sürücüler hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yararlılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, daha sonra yaralılar ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan kadın sürücünün olay yerinde şok geçirmesi üzerine sağlık ekipleri kadına müdahale etti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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