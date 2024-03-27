Ağrı’da firari 9 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Ağrı’da firari 9 şahıs yakalandı
Ağrı’da jandarma ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 şahıs yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı; Erzincan, Bayburt, Kars ve Iğdır İl Jandarma Komutanlıkları Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT’lar) tarafından Ağrı merkezli olmak üzere 22-26 Mart 2024 tarihleri arasında ortak bir çalışma yürüttü.

“Şehit Uzman Jandarma Çavuş Necmettin Kabak JASAT MERCEK-5” Operasyonu kapsamında, aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, toplamda 27 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin içinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 firari, mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

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